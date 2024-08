Veja onde serão instalados os novos radares na Washington Luís em São Carlos

SIGA O SCA NO

Rodovia Washington Luis - Crédito: (crédito Rogério Gianlorenzo)

A EcoNoroeste está instalando 21 pontos de radar na rodovias Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol. O projeto de instalação deve ser entregue até outubro de 2024, 18 meses após a EcoNoroeste assumir a administração das rodovias. A previsão de início de operação destes radares é novembro de 2024.

Antes do início das operações, a EcoNoroeste fará uma divulgação prévia aos usuários por meio de seus canais digitais, imprensa e Painéis de Mensagem Variável (PMVs).

Segundo a empresa, Esta ação está relacionada com atividades que visam à melhoria da fluidez e da segurança viária no trecho. Os locais de instalação foram previamente aprovados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Em São Carlos, os novos equipamentos estarão funcionando nos seguintes locais:

KM 228 – altura da avenida Getúlio Vargas – capital/interior

KM 235 – altura da UFSCar– capital/interior

KM 240 – altura do Santa Felícia– capital/interior

