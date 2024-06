Veja fotos do 9º Casamento Comunitário

Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realizou na noite da última quarta-feira (29/05), o 9º Casamento Comunitário, foram 25 casais que se uniram em uma celebração repleta de amor no The Palace Eventos.

Sueli Martins foi a celebrante do casamento, onde os presentes testemunharam os votos de amor e compromisso trocados pelos noivos. A noite foi embalada por música ao vivo, criando uma atmosfera ainda mais especial e romântica para os casais.

osária Mazzini, primeira-dama e presidente do Fundo Social, disse que foram meses de trabalho para que tudo fosse perfeito nesse dia e ressaltou a felicidade e a emoção de participar desse momento de amor e união. “A finalidade do casamento é oficializar a união de casais que não tem condições financeiras para custear as despesas de cartório e celebração. É a realização de um sonho, tem casais que estão juntos há muitos anos, outros começando agora a vida a dois e o nós ficamos honrados em poder ofertar essa festa maravilhosa, com tudo, vestido, buquê, maquiagem, cabelo, fotos, decoração, músicos e no final um bolo, kit de doces e espumante para que eles possam continuar a celebração em casa. Eu quero agradecer toda a nossa equipe e os parceiros que proporcionaram essa linda festa para esses casais".

Para o casal Adilson e Sara foi mesmo a realização de um sonho. "Está tudo maravilhoso, é o que nós queríamos, um momento lindo, está tudo perfeito, estou muito feliz em participar disso tudo. A gente fica muito apreensiva, nervosa, ansiosa, mas é um momento maravilhoso e único, parece um sonho", finalizou a noiva.

O 9º Casamento Comunitário do Fundo Social de Solidariedade demonstrou mais uma vez a importância de apoiar e celebrar o amor em todas as suas formas, proporcionando aos casais a oportunidade de oficializar o relacionamento em um ambiente acolhedor e festivo.

São parceiros do Fundo Social de Solidariedade para realização do Casamento Comunitários o Senac, Savegnago, Jáu Serve, Absolut Costumes, Stylus Noivas, Splendour, Karinê Musical, Chokoart, Dajan Fotografia, Gazebo, Fundação Educacional São Carlos (FESC) e a cerimonialista Sueli Martins.

