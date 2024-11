Veja como fica o tempo no final de semana

Sexta-feira começou com céu nublado -

Sexta-feira (22/11)



Sistema de baixa pressão sobre o continente, mantém a condição de instabilidade com formação de nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas, de curta duração, no estado de São Paulo. Temperaturas em ligeiro declínio.

Sábado (23/11)



As instabilidades perdem intensidade sobre o estado de São Paulo, o Tempo volta a ficar estável com céu parcialmente nublado a poucas nuvens, sem previsão de chuvas, exceto nas faixas norte, nordeste e leste do estado que permanecem com previsão de chuvas isoladas. A nebulosidade estará mais acentuada na faixa litorânea.

Domingo (24/11) até Quarta-feira (27/11)



Tempo estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuvas para o estado de São Paulo. Temperaturas em elevação. (fonte IPMET)

