Previsão do tempo -

Segunda-feira (01/01/24) e Terça-feira (02/01/2024)



Sistema de baixa pressão localizado entre o Mato Grosso do Sul e Goiás, favorece as ocorrências de chuvas no norte paulista. Temperaturas estáveis.

Quarta-feira (03/01/24) e Quinta-feira (04/01/2024)



Sistema de baixa pressão sobre o continente, mantém a condição de instabilidades sobre o estado de São Paulo com muita nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas.

Fonte: IPMET

