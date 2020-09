Vazamentos de água incomodam no Jardim Zavaglia

Desperdício de água: dois vazamentos incomodam no Jardim Zavaglia - Crédito: Divulgação

Dois vazamentos de água, ambos na mesma rua e praticamente no mesmo quarteirão é motivo de indignação de moradores do Jardim Zavaglia que entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quarta-feira, 30.

Duas donas de casa, revoltadas, disse que os problemas ocorrem há mais de 30 dias e estão localizados na rua Dr. Antônio Pereira de Moraes. Um deles em frente ao numeral 447 e o segundo, em frente ao numeral 487.

“Por várias vezes já entramos em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e fica só a promessa que eles virão. Porém após quatro semanas de insistência e solução zero, entramos em contato com o portal”, disse. “Queremos apenas que cesse esse desperdício de água. Ainda mais porque outras regiões ficam sem em uma época de calor tão forte”, justificou uma delas.

