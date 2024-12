Vai chover no Ano Novo? confira a previsão do tempo

Segunda-feira (30/12)







O Tempo fica com nebulosidade variável no estado de São Paulo e com poucas nuvens em algumas regiões, com é o caso do setor oeste paulista. Contudo, na faixa leste do estado, principalmente no litoral, há previsão de chuvas durante o período da manhã. A partir da tarde, a previsão se estende para demais regiões, onde ocorrem pancadas de chuva e trovoadas isoladas, algumas com forte intensidade. Temperaturas em elevação.

Terça-feira (30/12) e Quarta-feira (01/01/2025) - ANO NOVO



Predomínio de sol entre poucas nuvens em todo o estado de São Paulo, no período da manhã. A partir da tarde/noite, previsão de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões do estado. Temperaturas elevadas. (IPMET)

Leia Também