Vacinação será temporariamente suspensa no final do ano

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos departamentos de Vigilância em Saúde e de Gestão do Cuidado Ambulatorial, informa que irá recolher as vacinas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) do município no final desta semana e armazená-las na Central Municipal de Rede Frio, voltando a imunizar regularmente a população na segunda-feira, 6. Assim, aqueles que quiserem se vacinar ainda neste ano devem se deslocar a um dos locais de vacinação até às 13h da próxima sexta-feira, 20.

A opção pelo armazenamento de todos os imunizantes em uma central é uma precaução para garantir que nenhuma vacina seja perdida ou danificada enquanto as unidades de atenção básica em saúde estiverem fechadas no recesso de final de ano. Afinal, as vacinas requerem refrigeração para manterem sua estabilidade e o período de chuvas costuma provocar quedas de energia, podendo desligar conservadores de vacinas que necessitam de funcionamento 24 horas por dia para assegurarem a temperatura ideal das vacinas.

Desta forma, para evitar que qualquer imunobiológico tenha a eficácia comprometida, a Vigilância Epidemiológica vai recolher as vacinas das unidades de saúde na sexta-feira. 20, a partir das 13h. No dia 6 de janeiro em diante, as salas de vacinação voltam a atender normalmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Logo, a população que precise fazer uso de qualquer tipo de vacina deve procurar as UBSs ou USFs antes ou após o recesso.

Durante o final do ano, as equipes da Vigilância Epidemiológica estarão de sobreaviso para os cuidados necessários, monitorando constantemente a temperatura do conservador de vacina onde os imunizantes serão armazenados.

