Vacina HPV4 para usuários que tomam profilaxia pré-exposição ao HIV está disponível para pessoas de 15 a 45 anos

Pessoas de 15 a 45 anos em uso de PrEP podem receber a vacinação contra HPV em qualquer unidade de saúde - Crédito: Divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que já está disponível nas unidades de saúde de São Carlos a vacina quadrivalente contra o papilomavírus humano (HPV4) para pessoas de 15 a 45 anos que tomam Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP).

São Carlos está seguindo o que determina a Nota Técnica Conjunta Nº 101/2024-CGICI/DPNI/SVSA do Ministério da Saúde. Agora além das faixas etárias tradicionais (9 a 14 anos), a vacinação inclui usuários de PrEP, reconhecendo seu risco aumentado para infecção por HPV. Esta medida visa mitigar o aumento das neoplasias relacionadas ao vírus, especialmente entre HSH e mulheres trans.

O HPV é uma infecção sexualmente transmissível associada ao desenvolvimento de cânceres como colo do útero, ânus, vulva, pênis e orofaringe. A transmissão pode ocorrer mesmo sem penetração e infecções persistentes aumentam o risco de neoplasias.

Estudos mostram que a vacina HPV4 é altamente eficaz na prevenção das complicações do HPV, incluindo câncer cervical. Reduz significativamente a prevalência e lesões genitais, com eficácia comprovada em diferentes grupos populacionais.

Usuários de PrEP não vacinados devem receber o esquema completo da vacina composto por três doses do imunizante. A vacina é contraindicada para gestantes e pessoas alérgicas a seus componentes.

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, as pessoas de 15 a 45 anos em uso de PrEP podem receber a vacinação contra HPV em qualquer unidade de saúde ou no Centro de Atendimento de infecções Crônicas (CAIC). “Para receber a vacina é necessário comprovação de uso de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV como o formulário de prescrição do imunizante, cartão de acompanhamento ou receita médica. Com a ampliação, será possível ajudar ainda mais na prevenção e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e cânceres causados pela doença”, afirma a diretora.

O supervisor do Centro de Atendimento à Infecções Crônicas (CAIC), Guilherme Angelicio, confirmou que 526 pessoas estão registradas no Sistema Único de Saúde (SUS) em uso de PrEP. “Esses pacientes realizam acompanhamento regular de saúde aqui no CAIC e a maioria está apta a receber a HPV4”.

No CAIC, localizado na Rua José de Alencar, nº 36, esquina com a Avenida São Carlos, no Parque Arnold Schimidt, a vacina é disponibilizada de segunda a sexta das 8h às 11h. Já nas unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), com exceção da UBS da Vila São José e da USF Aracy - Equipe II, que passam por reforma, a vacinação também é realizada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Outras informações sobre a vacina quadrivalente contra o papilomavírus humano (HPV4) podem ser obtidas pelos telefones do CAIC (16) 3419-8240 ou (16) 3419- 8250.

Leia Também