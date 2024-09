SIGA O SCA NO

CARTEIRA PERDIDA

Foi perdido na tarde de hoje (10) uma carteira com documentos, cartões, papel do exército, em nome de Leonardo Sigoli Pani.Ele acredita ter perdido no ônibus , da linha 34 ( Douradinho). Quem encontrar, deve entrar em contato: (16) 99745-4205

VÁRIOS ITENS

Foi perdido na região do Teatro, uma bolsa com uma pedaleira na cor cinza + fonte (de guitarra).Pedal na cor branco + fonte (de guitarra), 2 cabos p10. Quem encontrar, deve entrar em contato: 16 99321-7119

