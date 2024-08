Usuários da VIVO reclamam de falta de conexão de internet

SIGA O SCA NO

Notebook - Crédito: Pixabay

Usuários da Vivo em São Carlos estão enfrentando problemas com a conexão de internet desde a noite de ontem.De acordo com relatos de diversos moradores, a instabilidade no serviço atinge tanto a internet móvel quanto a fibra óptica, afetando vários bairros da cidade.

A principal suspeita para a interrupção do serviço é um incêndio de grandes proporções ocorrido nas margens da rodovia Washington Luís. As chamas teriam danificado os cabos de fibra óptica da operadora, comprometendo a comunicação na região.

"Internet móvel instável, internet fibra caída desde as 18 horas aqui em São Carlos. Muita queimada e incêndios na redondezas em vasta área", relatou um usuário em um fórum especializado.

