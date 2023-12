Usuários afirmam que animais peçonhentos invadem UBS do Fagá

SIGA O SCA NO

Mato alto no entorno do prédio da UBS: local estaria cheio de animais peçonhentos - Crédito: Divulgação

Usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Viriato Fernandes Nunes, localizada na Avenida João de Lourenço, no Conjunto Residencial Maria Stela Fagá afirmam que o local teria sido invadido por animais peçonhentos.

Na manhã desta sexta-feira, 8, entraram em contato com o São Carlos Agora e denunciaram o problema.

De acordo com ele, um dos motivos seria o mato alto que está no entorno do prédio. Falta manutenção e o corte. Os reclamantes solicitam providências das autoridades responsáveis.

