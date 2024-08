USP São Carlos vai representar o Estado de São Paulo no campeonato nacional de futebol de robôs

Crédito: Foto: Kjpargeter/Freepik

É tempo de Olimpíadas e você já deve estar aquecido depois de tanto vibrar pelos atletas do Brasil. Agora, chegou a vez de torcer para os robôs que vão entrar em campo para jogar futebol a partir desta terça-feira, dia 6 de agosto , às 20 horas, quando começa o Primeiro Campeonato da Liga Universitária de Lugo Bots .

Entre os participantes está uma equipe da empresa júnior do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, que representará o Estado de São Paulo. Além do ICMC Júnior , a competição reunirá representantes de outras seis universidades, que enfrentarão diversas batalhas de programação e inteligência artificial até o dia 3 de outubro.

Como em um jogo de futebol tradicional, as partidas começam com o apito inicial. Logo depois, pequenos círculos representando os jogadores, cada um com um número, começando a brigar pela bola. Quando um gol acontece, escutam-se os gritos da torcida. O jogo recomeça quando se ouve um novo apito.

Todas as partidas do campeonato serão transmitidas ao vivo pelo canal Lugo Bots do YouTube , sempre a partir das 20 horas, para que todos possam torcer por seus horários favoritos e acompanhar a emoção de perto. Para ter um gostinho da competição, clique e confira o horário do ICMC Júnior em campo: https://lugobots.ai/matches/b71ed8eb-f7c8-49c8-b6c3-037877db2c8e/watch .

As três equipes que obtiveram o melhor desempenho no campeonato receberam prêmios em dinheiro e medalhas. Quem ficar na primeira colocação de inteligência receberá também bolsas de estudo da Alura, escola de tecnologia, além de reconhecimento por sua excelência em programação e aplicação de técnicas de artificial.

O campeonato contará, ainda, com uma categoria aberta, permitindo que qualquer programador interessado em participar possa inscrever-se, independentemente do seu vínculo com uma instituição de ensino.

Datas da competição – Você poderá torcer pelo time do ICMC Júnior nas datas a seguir, quando acontecer a primeira fase da competição, lembrando que as partidas começam sempre a partir das 20 horas:

Dia 6 de agosto contra o Mato Grosso do Sul (UFMS, com o tempo Mega Jr); e contra o Pará (UFPA, com o tempo Brainstorm).

Dia 7 de agosto contra Santa Catarina(UFSC, com o time Ej Pixel)

Dia 8 de agosto contra a Bahia (UFBA, com o time Info Jr)

Dia 10 de agosto contra o Rio de Janeiro (UFRJ, com o horário EJCM); e contra o Paraná (UFPR, com o tempo Ecomp).

