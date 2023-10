USP São Carlos terá o Programa de Verão em Matemática 2024

O Programa de Verão em Matemática 2024 do ICMC está com o período de inscrições aberto e vai até 15 de novembro. O tradicional programa de verão em matemática da cidade de São Carlos é promovido pelo Departamento de Matemática e pelo Programa de Pós-graduação em Matemática do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC).

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, acontecerá a XLII (quadragésima segunda) edição desse programa que reúne alunos e alunas em fase final da graduação ou da pós-graduação e pesquisadores em matemática para atividades de pesquisa, extensão e docência. O objetivo é atualizar, disseminar e sedimentar os conhecimentos em matemática e oferecer oportunidades de divulgação da pesquisa e de enriquecimento da bagagem matemática, para discentes e pesquisadores. O programa proporciona a oportunidade de interações entre subáreas da Matemática e pesquisadores de diferentes grupos de pesquisa do Brasil e do exterior.

As atividades do Programa de Verão em Matemática 2024 do ICMC serão oferecidas no formato presencial. A disciplina de extensão Cálculo Avançado oferece uma oportunidade a discentes de prestigiar um curso que desenvolve os conceitos que são temas básicos da prova Extramuros, importante ferramenta de admissão em alguns processos seletivos de mestrado e doutorado em Matemática do país. Serão oferecidas também as disciplinas de Funções de Uma Variável Complexa e Teoria dos Números Algébricos do Programa de Pós-graduação em Matemática. Além das disciplinas, minicursos e palestras serão oferecidos, e acontecerá o tradicional evento científico Workshop de Verão em Matemática, voltado para discentes em fase final de graduação ou na pós de divulgarem a própria pesquisa.

As inscrições vão até 15 de novembro, mais informações e orientações para fazer a inscrição podem ser encontradas no site do evento: verao.icmc.usp.br

Programa de Verão do ICMC

Serão oferecidos minicursos de diversos níveis durante o programa de verão, tanto por professores e pesquisadores visitantes, de modo presencial, mas também por estudantes do programa de pós-graduação. A chamada para o oferecimento de minicursos de professores, pesquisadores, alunos e alunas vai até 10 de outubro de 2023 e pode ser feita pelo link: icmc.usp.br/e/15c07

