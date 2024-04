Metalúrgicos aprovam campanha de PLR e data-Base 2024 da categoria

Crédito: Divulgação

Os metalúrgicos de São Carlos e Ibaté realizaram domingo, 28, a assembleia geral para dar início a campanha de PLR e data-base 2024 de toda a categoria.

Na oportunidade as trabalhadoras e os trabalhadores presentes aprovaram as pautas de reivindicações para este ano. Na Campanha de PLR foi encaminhado que o Sindicato dê início as negociações junto as empresas da base. Já na campanha salarial os trabalhadores aprovaram o Slogan “Unidade e luta: Vamos conquistar a nossa parte!” e os eixos: “valorização das convenções coletivas; reposição da inflação; aumento real; redução da jornada sem redução de salário; redução dos juros”. Em ambas as campanhas foi aprovado a contribuição negocial de 6% (Quota Solidária) para não sócios.

Estão em Campanha de PLR (Participação de Lucros e Resultados) a base metalúrgica de São Carlos e Ibaté, que atualmente corresponde aproximadamente 13 mil trabalhadoras e trabalhadores. Já a Campanha Salarial dos metalúrgicos e metalúrgicas que é conduzida pela FEM-CUT/SP no Estado, representa cerca de 200 mil trabalhadoras e trabalhadores. A data-base da categoria é 1º de setembro.

