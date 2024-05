USP São Carlos promove evento gratuito sobre inteligência artificial generativa

SIGA O SCA NO

O desenvolvimento da inteligência artificial está intimamente ligado ao aumento da capacidade dos equipamentos computacionais, que precisam extrair regras e padrões de um conjunto cada vez mais massivo de dados. Explicar quais são as principais tecnologias empregadas por quem atua no ramo da inteligência artificial generativa é o principal objetivo de um evento online gratuito que acontecerá no próximo sábado, 11, a partir das 10h.

Durante o evento, o gerente de relacionamento com desenvolvedores na NVIDIA para a América Latina, Jomar Silva, vai mostrar por que as unidades de processamento gráfico, conhecidas como GPUs (sigla para graphics processing unit), são tão importantes para a área de inteligência artificial. Ele também apresentará algumas tecnologias criadas pela NVIDIA, atualmente, a empresa que mais cresce no mundo, reconhecida como a gigante dos chips para inteligência artificial. Silva é especializado em softwares de código aberto e inteligência artificial, atua como mentor na área, enfatizando a co-criação e o poder das comunidades.

A iniciativa faz parte do ciclo de palestras da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data, que discute temáticas atuais e contribui com a capacitação dos profissionais que cursam atualmente o MBA em Inteligência Artificial e Big Data, uma especialização oferecida na modalidade de educação a distância pelo ICMC. A mediação ficará por conta da professora Solange Rezende, que é coordenadora do MBA.

Com transmissão por meio de dois canais do YouTube, ICMC TV e MBA em Inteligência Artificial e Big Data, o evento é aberto à participação de todos os interessados e não demanda inscrições prévias.

Especialize-se na área

Aqueles que querem ampliar os conhecimentos, já possuem interesse ou atuam na área de inteligência artificial e big data devem ficar atentos porque as inscrições para a quarta turma do MBA estão abertas até dia 13 de maio. São disponibilizadas 270 vagas e o público-alvo é composto por profissionais dos setores privado e público, graduados em curso superior, envolvidos na resolução de problemas e interessados em ampliar ou aprimorar seus conhecimentos em inteligência artificial e big data.

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá seguir os passos descritos no link https://conteudo.uspmbaiabigdata.com.br/mba-ia-e-bigdata. O investimento no curso é composto pela taxa de inscrição, matrícula e de 15 parcelas mensais, conforme detalhado no edital: icmc.usp.br/e/ec790.

O MBA em Inteligência Artificial e Big Data é um curso de especialização a distância que começou em julho de 2021 e já formou 220 especialistas. Atualmente, 240 pós-graduandos estão cursando a terceira turma do MBA. As aulas da próxima turma iniciarão no dia 6 de julho.

