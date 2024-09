USP São Carlos promove competição feminina de programação pela primeira vez

ICMC - Crédito: ICMC

Promover a conexão com o universo da computação em um ambiente colaborativo, diverso e inclusivo. Essa é a premissa da Competição Feminina de Programação (CFP) de São Carlos, que será realizada no dia 5 de outubro, sábado, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP.

O evento é exclusivo para mulheres e pessoas não binárias regularmente matriculadas em cursos de graduação ou no ensino médio, independentemente do nível de experiência na área de programação. Gratuitas, as inscrições podem ser realizadas até dia 28 de setembro por meio deste formulário: https://icmc.usp.br/e/5dab2.

Para competir, recomenda-se ter noções básicas em alguma das seguintes linguagens de programação: C++, C, Java, Python e Javascript. “Para participar, você não precisa saber programar há muito tempo, basta estar aprendendo agora e querer tentar algo novo”, destaca a estudante Pietra Gullo, integrante da comissão organizadora do evento e coordenadora do Grupo de Estudos para a Maratona de Programação (GEMA) do ICMC.

A competição acontecerá presencialmente no ICMC, e cada participante terá quatro horas para resolver 11 situações-problema usando a linguagem de programação com a qual tiver mais afinidade. O tempo de envio das respostas e o sucesso da primeira tentativa de resolução estão entre os critérios de avaliação e desempate na disputa.

A iniciativa inédita busca ampliar a participação feminina na programação competitiva, proporcionando um ambiente acolhedor na área. Espera-se, ainda, despertar o interesse pela programação nas jovens. “Além do pessoal da graduação, a ideia de incluir o ensino médio é para dar também a oportunidade dessas estudantes conhecerem o ICMC e, quem sabe, virem a estudar aqui depois”, ressalta Pietra.

Programação – A manhã do dia 5 de outubro será dedicada para o credenciamento das competidoras e para duas palestras. Depois, haverá uma pausa para o almoço. No período da tarde, é a vez do aquecimento pré-prova e, logo depois, será dada a largada para a competição oficial.

Para Pietra, além do estímulo ao raciocínio lógico na resolução dos desafios computacionais, a CFP busca, principalmente, fortalecer o diálogo entre as participantes: “Não é só sobre a competição em si, mas também uma oportunidade das meninas conhecerem umas às outras e verem que não estão ali sozinhas. Ver outras pessoas iguais a você ali, para conversar, estudar junto, isso tudo acaba motivando.”.

A iniciativa pioneira surgiu da ideia de trazer a modalidade competitiva de programação – já presente em outros torneios – para a USP São Carlos. Segundo Pietra, uma das principais inspirações foi a Maratona Feminina de Programação da Unicamp (MFP), realizada pela primeira vez em 2023. “Voltando da segunda fase da MFP neste ano, a gente pensou que seria muito legal se fizéssemos alguma coisa assim em São Carlos”, finaliza.

