USP São Carlos está com vagas abertas para Mestrado e Doutorado em Física Atômica com Átomos Frios

Crédito: Divulgação

O Laboratório de Física Atômica do IFSC/USP está com várias vagas abertas para alunos de Mestrado e Doutorado em Física Experimental com Condensados de Bose-Einstein.

Os projetos desenvolvidos no laboratório compreendem investigações de fundamentos dos Sistemas Quânticos em Equilíbrio e Fora de Equilíbrio, bem como Química Quântica próxima do zero absoluto de temperatura e Metrologia de Tempo e Frequência.

Estas vagas se inserem em um dos laboratórios mais produtivos e modernos no que concerne a pesquisas quânticas, sendo que haverá possibilidade para a atribuição de bolsas.

Os interessados deverão entrar em contato, enviando carta de intensão e CV para um dos seguintes e-mails:

Vanderlei Salvador Bagnato – vander@ifsc.usp.br

Gustavo D. Telles – gugs@ifsc.usp.br

Kilvia M. Magalhães – kilvia@ifsc.usp.br

Daniel Magalhães – daniel@sc.usp.br

