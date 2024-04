USP São Carlos e Santa Casa lançam curso de pós-graduação em laser para a saúde

Curso é focado nas novas tecnologias para uma melhor compreensão do Laser - Crédito: Divulgação

Está tudo pronto para o arranque do “Curso de Pós-Graduação em Laser em Saúde” (especialização), que se iniciará a partir do dia 27 de abril, numa iniciativa do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC) e com os apoios do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) e EMBRAPII, restando pouquíssimas vagas para preencher a primeira turma desta especialização.

Totalizando 360 horas de conteúdo ao longo de um ano e meio de duração, este curso, que será presencial nas instalações da SCMSC, contará com a aula inaugural que ocorrerá no próximo dia 27, de forma remota, com a participação do pesquisador e docente do IFSC/USP, professor Vanderlei Bagnato, ao vivo do Texas (EUA), seguindo-se, a partir daí, o desenvolvimento de todo o cronograma estipulado para o evento.

Estão já inscritos neste curso um conjunto lato de profissionais das mais diversas áreas da saúde, cujo interesse é focado nas novas tecnologias para uma melhor compreensão do Laser rumo ao desenvolvimento tecnológico e à formação de profissionais capacitados para potenciar o bem-estar da sociedade no atendimento clínico.

Este curso contará com docentes das áreas de fisioterapia, odontologia, enfermagem, biomedicina e estética, entre outras, que abordarão temas como dores crônicas, feridas, descontaminação, processos de cicatrização, artrite, analgesias, fibromialgia e mesmo alguns sintomas da Doença de Parkinson, sendo que a proposta é introduzir e difundir as novas metodologias como forma adicional às terapias convencionais e, em alguns casos, como terapias principais.

A professora Fernanda Mansano Carbinatto (IFSC/USP), uma das docentes deste curso, será a responsável pela abordagem da cicatrização de feridas. “Além dos tratamentos convencionais, a utilização destas novas tecnologias vem no sentido de potencializar a cicatrização de feridas, proporcionando um benefício acrescido aos pacientes, principalmente no que diz respeito a uma recuperação muito mais rápida. Por outro lado, esta mesma utilização irá agregar valor aos profissionais de saúde que atuam na área”, sublinha a docente.

Já na área das dores crônicas, Fernanda destaca que é necessário o paciente seguir as orientações dos médicos e principalmente cumprir escrupulosamente a medicação que lhe foi receitada. “É certo que muitas vezes, mesmo com a medicação, os pacientes continuam sentindo dores resultantes, por exemplo, de lesões neuromusculares, capsulite adesiva e tendinopatias; e é nesses, e em casos similares que as novas terapias vêm auxiliar nos processos anti-inflamatórios que reduzem as dores. Então, de uma forma geral, este curso tem o intuito de mostrar aos profissionais da área de saúde como o uso de técnicas fotônicas - laser, ultrassom e outras - podem trazer um substancial benefício na saúde das pessoas”.

Para o coordenador deste curso de pós-graduação, Antonio Eduardo de Aquino Junior (IFSC/USP) “O curso é uma união dos tratamentos convencionais com as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, principalmente no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), dando como exemplo o tratamento do câncer de pele não-melanoma, que chegou recentemente ao SUS. Foi um enorme esforço dos pesquisadores coroado com o reconhecimento da classe médica, que auxiliou nos inúmeros casos avaliados ao longo de mais de vinte anos.

Restam pouquíssimas vagas para preencher a primeira turma desta especialização, sendo que quem estiver interessado ainda pode se inscrever, bastando para isso entrar em contato via WhatsApp pelo número (16) 99172-1127. (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

