USP São Carlos acolhe “Curso para Educadores na área de Física”

Crédito: Divulgação

No âmbito das comemorações do seu 30º Aniversário, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) realiza no próximo dia 14 de agosto do corrente ano, com início às 8h30, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas”, o “Curso para Educadores na área de Física” e cujo público-alvo será constituído por professores de ciências (ensino fundamental II) e física (ensino médio) - mas não restrita a estes.

Essa atividade formativa será constituída por uma palestra-aula experimental intitulada “Da mecânica Aristotélica à mecânica Newtoniana”, com três horas de duração, na qual serão abordados, inicialmente, os aspectos conceituais da mecânica de Aristóteles (384 AC), referente a queda dos corpos. Na sequência, serão tratadas as observações experimentais e conclusões de Galileu (1564-1642) e finalmente as Leis da mecânica sintetizadas por Newton (1642-1726). Finalmente, serão apresentados e testados um conjunto de experimentos, de fácil construção e baseados na plataforma Arduino, para validar as observações de Galileu e as leis de Newton. A ideia é que a atividade estimule e auxilie os professores a incorporarem esses e outros experimentos em seu portfólio didático.

Será emitido um Certificado de Participação com a respectiva carga horária.

Os interessados em participar desta iniciativa deverão se inscrever até o dia 08 de agosto no link - https://forms.gle/YhsBpBD9jKRSga9j8

Leia Também