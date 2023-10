USP São Carlos abre vagas para mestrado e doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional

Crédito: Luca Bravo

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC).

As inscrições para o mestrado podem ser realizadas até dia 9 de novembro. As inscrições para doutorado e doutorado direto seguem o fluxo contínuo e o cronograma está disponível nos editais dos programas em: https://www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgccmc/ingresso.

Para se inscrever no doutorado, os(as) candidatos(as) deverão ter o título de mestre homologado até a data de matrícula. Para o mestrado e doutorado direto, os(as) candidatos(as) devem ter completado cursos de graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Matemática, Estatística e áreas afins, além de ter realizado a colação de grau até a data de matrícula.

Excelência em ensino

O PPG-CCMC é classificado com nota máxima (7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Em todo Brasil, existem hoje mais de 70 programas de pós-graduação na área de computação, mas apenas sete deles receberam nota máxima na última avaliação quadrienal realizada pela Capes.

Além do PPG-CCMC, os demais programas de pós-graduação do ICMC também estão entre os melhores do país, e já formaram um número expressivo de mestres e doutores, que hoje ocupam posições em prestigiadas empresas e em unidades de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior. Confira todas as oportunidades de pós-graduação no site do ICMC.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também