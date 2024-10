USP e UFSCar recebem inscrições para XII Semana da Estatística

Atividades desenvolvidas durante a SEst abrangem as mais diversas modalidades - Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, será sede, de 4 a 8 de novembro, de um evento tradicional, que há vários anos é realizado em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). É quando acontecerá a XII Semana da Estatística (SEst) que, este ano, terá como tema “Navegando pelo oceano de dados: encontrando padrões em meio ao caos”.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site da SEst. O evento tem como público-alvo alunos de graduação e de pós-graduação, professores de matemática do ensino básico, além de docentes e pesquisadores de estatística, ciência de dados e áreas afins.

Além disso, USP e UFSCar querem proporcionar oportunidades para a divulgação científica e o aperfeiçoamento profissional e acadêmico. Assim, as atividades desenvolvidas durante a SEst abrangem as mais diversas modalidades, tais como: palestras ministradas por especialistas da área, minicursos intensivos, discussões e debates em mesas-redondas e estandes interativos para os participantes conhecerem empresas e projetos relevantes de estatística.

Um das novidades para o público será a primeira Game Night da SEst, que ocorrerá no dia 8 de novembro e foi planejada para promover a integração entre os participantes. A programação reserva oficinas de pintura, de crochê, de maquiagem, jogos de tabuleiro e consoles de videogame. Para se inscrever nesses cursos, basta acessar este link: https://icmc.usp.br/e/babb9.

A SEst – A Semana de Estatística ocorre desde 2011 na UFSCar, no campus de São Carlos, com o intuito de complementar a formação acadêmica e profissional dos participantes. Em 2016, a iniciativa passou a ser realizada de forma conjunta com o ICMC para aumentar a proximidade entre as universidades, assim como já acontece no âmbito da pós-graduação, por meio do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs). O evento é organizado exclusivamente por alunos voluntários dos cursos de Bacharelado em Estatística da UFSCar e Bacharelado em Estatística e Ciência de Dados do ICMC, que visam promover a divulgação dos cursos, bem como apresentar um horizonte de diversidades e possibilidades no mundo profissional e acadêmico.

Modalidades de inscrição do evento

O evento reserva modalidades gratuitas presencial e online, nas quais o participante pode assistir às palestras, mesas-redondas e workshops. Porém, é possível optar pela modalidade paga, com preços que variam de R$ 39,90 até R$ 46,90, contemplando kit de brindes e coffee break, além da possibilidade de escolher participar de minicursos diferentes em três dias da SEst.

