Universidade belga assina novos convênios de pesquisa com o IFSC São Carlos

Visita em São Carlos: colaboração entre os grupos enfoca os temas de Sistemas Complexos e Inteligência Artificial - Crédito: Divulgação

Na visita realizada pela Princesa Astrid – filha do Rei Alberto II da Bélgica – ao Brasil, em novembro último, chefiando uma missão econômica com aproximadamente quatrocentas pessoas, entre autoridades, empresários, acadêmicos e cientistas representando universidades da Bélgica, a USP foi, certamente, um destaque para os visitantes, atendendo a que temas como ciência, tecnologia e inovação estão sempre presentes em nível internacional, principalmente quando o intuito é estabelecer acordos bilaterais. Nesse sentido, dois novos acordos de cooperação acadêmica foram assinados entre a Universidade de Gent (UGhent) e o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), com as participações do reitor da USP, Prof. Carlos Gilberto Carlotti Junior, e pelo reitor da UGhent, Prof. Rik Van de Walle, em cerimônia presidida pela princesa. O primeiro acordo visa a colaboração na pesquisa e produção intelectual, bem como o intercâmbio de pesquisadores. Já o segundo acordo celebra a dupla titulação de doutorado entre o IFSC/USP e a UGhent. Ambos os acordos são coordenados pelo Prof. Odemir Bruno (IFSC/USP) e pelo Prof. Jan Baetens (UGhent), reforçando, assim, uma colaboração que já dura há mais de quinze anos entre as duas instituições.

A colaboração entre os grupos do IFSC/USP e da UGhent enfoca os temas de Sistemas Complexos e Inteligência Artificial, com destaque nas aplicações em Engenharia de Biociências. Esta parceria de longa duração já rendeu muitos artigos científicos, projetos acadêmicos e o intercâmbio de vários alunos, inclusive com dupla titulação. Logo após a assinatura dos acordos, o Prof. Jan Baetens, esteve no IFSC/USP onde foi realizado um workshop apresentando as atividades de pesquisas realizadas entre os dois grupos. Neste momento, o Prof. Odemir Bruno, que é credenciado como orientador na universidade belga, está recebendo um de seus co-orientados de doutorado na IFSC/USP, enquanto que, simultaneamente, um aluno de mestrado do IFSC/USP está realizando suas pesquisas na UGhent.

Dois novos convênios consolidam as relações entre a Universidade de Gent e o IFSC/USP

Além de permitir o intercâmbio de doutorandos, o novo convênio assinado, poder ser estendido a alunos de Iniciação Científica e Mestrado, através de intercâmbio, favorecendo uma experiência internacional já no início da carreira científica. “Um dos destaques destes novos convênios, que foi apoiado pelo Diretor do IFSC/USP, Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior, estabelece a atribuição de dupla titulação em doutorado, prevendo que estudantes brasileiros e belgas possam viajar e obter seus títulos com permanências mínimas de seis meses”, sublinha o Prof. Odemir Bruno.

Projeto entre a Fapesp e a FWO

Os grupos participam atualmente de um projeto de pesquisa financiado pela Fapesp e FWO – Research Foundation – Flanders (Fundação de Pesquisa da Flandres - Bélgica), visando fortalecer a colaboração científica entre pesquisadores do Estado de São Paulo e a região de Flandres, com financiamentos mútuos para projetos conjuntos de pesquisa. Na missão belga, também foi manifestado o interesse de ampliar as colaborações entre as duas agências de pesquisa, fortalecendo ainda mais a colaboração científica entre São Paulo e Flandres.

Quanto ao futuro próximo, o Prof. Odemir Bruno confirmou que a visita desta delegação belga ao Brasil e nomeadamente ao Estado de São Paulo provocou reações muito positivas nos visitantes, já que a maioria deles não conhecia nosso país, o Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo. “Há a previsão para que em 2025 a cidade de São Carlos possa receber uma importante conferência científica internacional sobre Inteligência Artificial e sistemas complexos aplicados em biociências, com a participação de inúmeros representantes de universidade belgas, um evento que, certamente, estará aberto à participação de pesquisadores de outras universidades brasileiras”, finaliza o docente. (Rui Sintra – Jornalista – IFSC/USP)

