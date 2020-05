Unimed São Carlos completa 49 anos reforçando sua preocupação com a comunidade e ampliando seus atendimentos

Crédito: Divulgação

No dia 16 de maio, a Unimed São Carlos completa 49 anos, com serviços que oferecem qualidade, atenção e ética aos seus beneficiários. Além do atendimento de excelência, a Unimed São Carlos, rumo aos 50 anos, vem ampliando sua estrutura de atendimento e reforçando sua preocupação e seu papel na comunidade, atuando com responsabilidade junto ao município diante da pandemia do novo coronavírus.

“É em momentos de dificuldade que precisamos fortalecer nossas parcerias, contribuindo com o que for necessário para minimizar os impactos em nossa cidade. A Unimed São Carlos está, desde o início da pandemia, participando de reuniões, disponibilizando apoio e orientações no andamento dessa fase tão complicada que estamos passando”, comenta o presidente da cooperativa, o médico Daniel Canedo.

O presidente ainda aponta as ações rápidas que a Unimed tomou para garantir a segurança de seus beneficiários, colaboradores e cooperados. “Agimos para evitar, ao máximo, a disseminação do vírus, alterando atendimentos, estruturas e dando total suporte para fortalecimento da segurança, além de oferecer canal de atendimento sobre dúvidas do coronavírus e a Teleorientação Médica, ações que evitam que a população precise sair de casa”.

A Unimed São Carlos

Q Unimed São Carlos é a maior rede privada de saúde de São Carlos. Sua área de ação compreende também Ibaté, Descalvado, Dourado e Ribeirão Bonito. O beneficiário da Unimed de São Carlos conta com o que precisa, na hora em que precisa e, ainda, tudo pertinho: Hospital, atendimentos de urgência e emergência, UTIs adulto e neonatal, leitos de internação, laboratório próprio, espaços para cirurgias, realização de exames de baixa à alta complexidade, além, é claro, dos médicos que você conhece.

A cooperativa vem fortalecendo sua marca e consolidando ainda mais sua presença na cidade e região. Prova disso é o investimento na expansão de seus atendimentos, com a construção do Hospital Unimed São Carlos - Unidade 2 e o Viver Bem Pediátrico.

Hospital 2 e Viver Bem Pediátrico

Estão em andamento as obras do projeto de reforma e ocupação do antigo prédio Casa da Saúde, onde irá funcionar o Hospital Unimed São Carlos – Unidade 2. Localizado na Vila Nery, em região estratégica da cidade, a unidade atuará em três frentes: ginecologia e obstetrícia, neonatal e pediatria e clínica geral.

As obras da primeira fase contemplam, entre outras ações, a reforma geral (pisos, azulejos, forros e pintura), troca de instalações elétricas e hidráulicas, gases medicinais, climatização, exaustão, estruturas de concreto e troca total do telhado. Já a segunda fase de obras vai compreender o Setor de Hemodiálise, leitos da UTI, Setor de Hemodinâmica e quartos de enfermaria e área administrativa.

Pautada em sua Missão, Visão e Valores e por meio da demanda crescente de atendimentos a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com Paralisia Cerebral (PC), a Unimed São Carlos teve a iniciativa da implantação de um Centro de Apoio a Crianças. Dessa maneira, foram cumpridos os devidos protocolos de atendimento com qualidade, seguindo os padrões da Unimed, criando o Viver Bem Pediátrico, que irá atender na rua São Sebastião, 2077 - Centro.

O Viver Bem Pediátrico irá oferecer Centro de Apoio a Crianças com Transtorno Psico Cognitivo e Medicina Preventiva (Oficina das Emoções, Nutri Kids e Vida Ativa e Saudável Kids).

