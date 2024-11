Unimed São Carlos anuncia início das obras da segunda fase do Complexo Hospitalar

Imprensa e membros da Unimed reunidos - Crédito: SCA

A Unimed São Carlos está iniciando a primeira etapa das obras da segunda fase do complexo hospitalar e convidou a imprensa e autoridades da cidade, nesta quarta-feira (27),para conhecer a construção. Com um investimento de R$ 22,2 milhões, a obra tem previsão de entrega para dezembro de 2025.

Nessa primeira etapa, o projeto da Unimed São Carlos contempla a construção de uma estrutura moderna, projetada para atender às necessidades de pacientes, colaboradores e parceiros.



Bolívar Soares Mendjoud, presidente da Unimed



Veja os principais destaques da segunda fase do complexo hospitalar:

• Térreo: Almoxarifado, Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais);

• 1º Pavimento: Área administrativa, incluindo um anfiteatro com 79 lugares e salas de reuniões;

• 2º Pavimento: Laboratório, banco de sangue e área de diluição de quimioterápicos;

• 3º Pavimento: Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto com 20 leitos;

• 4º Pavimento: Restaurante, área de descanso para colaboradores e conforto médico;

• 5º Pavimento: Lactário e Serviço de Nutrição e Dietética (SND).

Além desses pavimentos, a infraestrutura contará com áreas dedicadas a serviços essenciais, como o controle de acesso de colaboradores e terceiros (entrada de serviços), áreas de manejo de resíduos, rouparia e morgue.

O início das obras foi anunciado em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira no local das obras, e contou com a presença do presidente da Unimed São Carlos, Bolívar Soares Mendjoud, do diretor Administrativo da Unimed São Carlos, Leonardo Iezzi, do gerente Comercial da Construtora Baggio, Marcos Paiva, e, representando a Prefeitura, João Muller, e vice-prefeito eleito, RoseleiFrançoso, além de gestores e cooperados.

O presidente da Unimed São Carlos, o médico Bolívar Soares Mendjoud, disse que o início das obras da segunda fase do complexo hospitalar é um passo importante para cooperativa e para a saúde da nossa região. “Esse projeto foi pensado para oferecer conforto, eficiência e tecnologia aos nossos pacientes e colaboradores, consolidando a Unimed São Carlos como uma referência em saúde”, destacou.

