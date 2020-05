Unidades do Poupatempo e Detran permanecem fechadas

O Poupatempo e o Detran/SP permanecem fechados pelo menos até o próximo dia 31 de maio.

O Poupatempo está fechado desde o dia 21/03, conforme decreto estadual 64.879 (Diário Oficial de 21/03), tendo os agendamentos para esse período sido automaticamente cancelados, e vem acompanhando os prorrogamentos da quarentena desde então.

POUPATEMPO DIGITAL

Pelo aplicativo é possível acessar os mais de 40 serviços digitais disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), como Atestado de Antecedentes Criminais, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, bem como a emissão de boletos e certidões municipais.

A ferramenta conta ainda com novidades, a inclusão de 23 novas opções exclusivas para o app. Hoje, 17 delas já podem ser realizadas, como a solicitação de segunda via e renovação de CNH, Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Licenciamento de veículos (CRLV), IPVA 2020, acordo da CDHU, acesso ao Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar, por exemplo. A partir da próxima semana, outros seis serviços do Detran.SP, também estarão permitidos.