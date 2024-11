Unidade de Controle de Zoonoses alerta tutores para a vacinação contra a raiva para cães e gatos

Crédito: Divulgação

O posto permanente de vacinação antirrábica de cães e gatos “Romeu Casale Filho”, coordenado pela Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde, atendeu em 10 meses de funcionamento 877 animais, sendo 587 cachorros e 290 gatos que foram imunizados contra a raiva animal.

A médica veterinária Luciana Marchetti, supervisora da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, alerta que embora a raiva esteja controlada nessas espécies, a vacinação anual é importante para garantir a manutenção desse cenário. “A guarda responsável dos animais de estimação, não permitindo que tenham livre acesso à rua, juntamente com a imunização anual, garantem o controle da doença nos animais e consequentemente nas pessoas”.

Cães e gatos saudáveis podem ser vacinados a partir de 3 meses de idade. Não é recomendada a vacinação de animais que estiverem recebendo antibióticos ou anti-inflamatórios, devendo aguardar o final do tratamento. Os animais devem ser levados devidamente contidos com coleira e guia, conduzidos por pessoa que seja capaz de segurá-lo para a realização do procedimento, e com focinheira ou mordaça se for necessário. Já os gatos devem estar em caixas de transporte ou adequadamente contidos.

Atualmente a vacina contra a raiva animal vem em frascos de 25 doses e estas doses devem ser utilizadas em até três dias após abertura do frasco. Assim, visando o melhor aproveitamento do imunizante, sem desperdício de doses, a vacinação continua sendo realizada duas vezes por semana, todas às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 16h30.

O Posto de Vacinação está localizado na avenida Dr. Carlos Botelho, nº 3.469, na Vila Deriggi. Para fazer o agendamento o tutor do animal deve ligar no 3307-7405.

