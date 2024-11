UFSCar realiza Universidade Aberta 2024 nos dias 12 e 13 de novembro

Crédito: Divulgação

A UFSCar realiza, nos dias 12 e 13 de novembro, o Universidade Aberta 2024. O evento, que tem como objetivo apresentar a Universidade e os seus cursos para a comunidade externa, em especial às escolas de ensino médio (públicas e particulares), cursinhos e alunos de 8º e 9º ano, de São Carlos e região, acontece das 9h às 17h, na área de exposições da Biblioteca Comunitária (BCo), área Norte do Campus Sâo Carlos da UFSCar.

Durante o Universidade Aberta, o visitante encontrará estandes de cada um dos cursos presenciais de graduação do campus São Carlos, além de uma programação de palestras (disponível em https://www.visite.ufscar.br/copy_of_programacao). Também haverá estande do Cursinho da UFSCar e atendimento da Coordenadoria de Ingresso na Graduação e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, responsável pelo Programa de Assistência Estudantil (bolsas, auxílios e moradia), que visa a permanência dos estudantes de baixa renda na Universidade. Nesses espaços, será possível tirar dúvidas e obter informações diretamente com os professores, estudantes veteranos e técnicos-administrativos da Universidade.

Outra atração é o tour no trenzinho, que passa pelos principais pontos do Campus São Carlos. O trenzinho é gratuito e sai da rua ao lado da BCo (confira os horários no local).

Inscrições

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. As pessoas interessadas podem vir com sua escola, com seus amigos ou com seus familiares, em um ou nos dois dias de realização do evento.

A inscrição de visitantes não é necessária, mas as escolas que desejarem trazer seus alunos devem preencher os formulários abaixo:

- Formulário escolas públicas: https://bit.ly/UA2024escolapublica

- Formulário escolas privadas: https://bit.ly/UA2024escolasprivadas

Venha conhecer a Universidade, os seus cursos, as pessoas que fazem parte da Comunidade Acadêmica e as oportunidades de crescimento pessoal e profissional que são oferecidas!

Mais informações e a programação completa estão no site www.visite.ufscar.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo universidadeaberta@ufscar.br.

