UFSCar realiza coleta de sangue para pesquisa voltada ao diagnóstico de doenças cardiovasculares

O Departamento de Morfologia e Patologia (DMP) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizará nos dias 12 e 13 de novembro coleta de sangue para pesquisa de identificação de biomarcadores para auxiliar no diagnóstico de doenças cardiovasculares, pulmonares e de saúde mental.

Podem participar voluntários com doenças pulmonares (asma, DPOC ou bronquite) em uso de medicamentos e que não tenham nenhuma outra doença. A coleta acontece no DMP, localizado na área Norte do Campus São Carlos, das 9 às 14 horas.

Inscrições e demais informações neste endereço (https://encurtador.com.br/hfJn6).

