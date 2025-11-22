UFSCar promove roda de conversa online sobre demência e cuidado no dia 25

Na América Latina, espera-se um aumento de 200% no número de casos de demência até 2050 - Crédito: Freepik

No próximo dia 25 de novembro, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove a roda de conversa "Vamos conversar sobre demência e cuidado?", iniciativa da Oficina para Cuidadores e Familiares de Pessoas Idosas. A atividade é gratuita, aberta ao público e será realizada de forma online, a partir das 20 horas.

O encontro contará com a participação de três especialistas convidados: Ana Claudia Barros, terapeuta ocupacional; Anabel Machado, gerontóloga; e o médico Gustavo Munno, geriatra. Eles vão compartilhar experiências e conhecimentos sobre os desafios do cuidado à pessoa com demência, oferecendo orientações para quem convive com a condição no dia a dia.

A transmissão será feita pelo canal do projeto no YouTube (@oficinaparafamiliaresecuidador) e as inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo link: https://forms.gle/U5QQxxHy5yAUzZHp9

