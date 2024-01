UFSCar promove meditação de atenção plena caminhando no Cerrado

Atividade acontece no dia 7/2, a partir das 8h30 (Foto: Reprodução/@trilhadanaturezaufscar) -

No dia 7 de fevereiro, quarta-feira, será ofertada uma prática de meditação caminhando no fragmento de Cerrado da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), numa iniciativa da atividade de extensão "Meditação de atenção plena na educação ambiental", do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm), em parceria com a atividade "Visitas Orientadas à Trilha da Natureza", do Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), ambos da UFSCar.

A prática terá por objetivo proporcionar momentos de relaxamento, serenidade, estabilidade e bem-estar em contato com a natureza. Ao se concentrar na experiência presente, a meditação de atenção plena caminhando poderá ajudar as pessoas a se distanciarem por alguns momentos da sociedade de consumo, na qual a distração promovida pelas facilidades tecnológicas leva à busca por felicidade autocentrada. Será possível, então, aos participantes aprofundarem seu senso de respeito pela natureza e motivarem-se para uma ação mais responsável, individual e coletiva, em relação ao meio ambiente que será vivenciado (o Cerrado).

Após a caminhada, pretende-se fazer uma roda de conversa com as pessoas participantes para ampliar a reflexão e aprofundar a compreensão sobre a potencialidade dessa prática para a Educação Ambiental.

O ponto de encontro será no Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), localizado na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar, às 8h30.

A atividade tem previsão de término às 11 horas, é aberta ao público adolescente e adulto. As inscrições são gratuitas através de formulário online, disponível em https://bit.ly/3UhH1ny. Haverá limite de inscrições. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail trilhadanatureza@ufscar.br.

