UFSCar promove Feira de Oportunidades no dia 6 de novembro

No dia 6 de novembro, será realizada a edição 2024 da Feira de Oportunidades da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar): Aproximando Universitários e Empresas, evento que conecta estudantes, profissionais e empresas, proporcionando um ambiente propício para networking, desenvolvimento profissional e descoberta de novas oportunidades.

De acordo com Fernando Petrilli, da Coordenadoria de Estágio e Mobilidade da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e responsável pelo evento, em um mundo cada vez mais competitivo, construir uma rede de contatos sólida e adquirir experiência prática são diferenciais essenciais para se destacar no mercado de trabalho e, por isso, a UFSCar realiza anualmente a Feira de Oportunidades. "Neste ano, serão cerca de 22 estandes hospedando empresas, instituições e organizações das mais diversas áreas do conhecimento e do mercado conversando com os estudantes, buscando talentos e promovendo o contato direto com o que os espera lá fora", destaca ele.

Nos estandes interativos, os visitantes poderão conhecer de perto as empresas e descobrir as vagas disponíveis. Também haverá palestras e workshops sobre o mercado de trabalho, planejamento de carreira e soft skills. "As atividades estimulam o networking, para que os participantes interajam entre si e construam relacionamentos profissionais duradouros", afirma o Coordenador da Feira.

Petrilli faz o convite: "Faça sua inscrição no site evento, prepare o seu currículo e traga seus amigos, porque o seu futuro profissional pode estar aqui". A Feira de Oportunidades acontece no vão aberto da Biblioteca Comunitária (BCo) no Campus São Carlos da UFSCar.

Estudantes dos outros campi da UFSCar também poderão participar. A coordenação do evento disponibilizará ônibus e almoço no restaurante universitário (RU) para garantir a presença dos estudantes de Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino na Feira em São Carlos. Para isso é necessário manifestar interesse em participar nos formulários disponibilizados nas redes sociais do evento. As vagas são limitadas.

As pessoas que se inscreverem, além de concorrer a brindes, receberão certificado de participação que poderá ser usado como comprovação de horas complementares. Ainda, terão seus dados de contato encaminhados aos expositores da Feira para ações diretas de divulgação de oportunidades futuras.

Inscrições e mais informações estão disponíveis em www.feiradeoportunidades.ufscar.br

