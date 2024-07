UFSCar oferta capacitação de professores para Educação Bilíngue de Surdos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a Universidade Federal do ABC (UFABC), a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos (DIPEBS) e o Ministério da Educação (MEC), está com inscrições abertas para o curso de aperfeiçoamento na modalidade a distância intitulado "Formação de práticas pedagógicas em Educação Bilíngue de Surdos".

O objetivo é promover a formação de professores da Educação Básica sobre educação bilíngue de/para surdos com ênfase nas práticas pedagógicas, permitindo que os participantes se instrumentalizem para que possam assistir pedagogicamente as pessoas surdas respeitando a primeira língua (Libras) e sistematizando a segunda língua, o Português escrito. Ao capacitar os professores, a intenção é também proporcionar aos surdos a possibilidade de acessar o conhecimento e se desenvolver pedagogicamente.

O curso será completamente online, carga horária de 180 horas e com materiais e videoaulas bilíngue produzidos por professores e pesquisadores da área, bem como contará com professores formadores, supervisores, tutores e técnicos para suporte e acompanhamento constante dos cursistas. São oferecidas 200 vagas voltadas a professores da rede pública da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de julho, por meio deste formulário online (https://bit.ly/3XXlaDy). As informações completas estão disponíveis no edital (https://bit.ly/3xPSjqf).

