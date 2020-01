UFSCar oferece programas de Residência Médica, com inscrições prorrogadas até 15 de janeiro

Crédito: Divulgação

Foram prorrogadas até o dia 15 de janeiro as inscrições na seleção do Programa de Residência Médica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os candidatos devem ser graduados em Medicina e há quatro vagas para a área de Clínica Médica e duas para Medicina da Família e Comunidade. O processo seletivo é organizado pela Comissão de Residência Médica (Coreme) da UFSCar e todas as informações estão no site www.residenciamedica.faiufscar.com.

A seleção é composta por duas etapas: prova escrita, de caráter eliminatório; e análise e arguição curricular, de caráter classificatório. Todos os detalhes e o cronograma da seleção estão descritos nos editais de Clínica Médica e Medicina da Família e Comunidade. As inscrições devem ser feitas pelo site www.residenciamedica.faiufscar.com. A plataforma de inscrições apresentou problemas técnicos que já foram completamente solucionados; assim, quem tentou se inscrever e não conseguiu basta acessar o site novamente.

Programas de Residência

A Residência em Clínica Médica foi planejada para o treinamento em serviço nos três níveis de atenção à saúde, com base em metodologias ativas de ensino-aprendizagem e baseada em competências. Ao longo de dois anos o médico terá vivências e poderá adquirir habilidades para cuidar de pacientes clínicos, conquistando independência e responsabilidade de forma progressiva. Dentro da carga horária semanal, 10% do tempo é destinado a atividades teóricas, dentre as quais estão previstas sessões clínicas, discussão de artigos científicos, cursos teórico-práticos, simulações e o desenvolvimento de atividade científica sob orientação de um dos docentes do Programa. O restante do tempo é dedicado a atividades práticas.

Os cenários para o desenvolvimento dos residentes são as Unidades de Saúde da Família (USFs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São Carlos, o Hospital Universitário (HU) da UFSCar, que é o espaço principal da residência em Clínica Médica, além da Santa Casa de São Carlos.

O Programa em Medicina da Família e Comunidade busca formar o profissional médico em consonância com a realidade da população brasileira, levando em conta as suas necessidades de saúde e as doenças de maior prevalência nas diferentes etapas do ciclo vital. Nesse sentido, contempla estratégias para ampliar a qualidade e eficiência dos serviços de saúde para o enfrentamento dessas necessidades e problemas de saúde da população de São Carlos e região, além de capacitar todos os profissionais dos serviços de saúde que de alguma maneira contribuem para a formação pós-graduada dos profissionais.

Apresenta uma inovadora organização curricular que aborda uma íntima articulação entre teoria e prática, focalizando metodologias ativas de aprendizagem tanto na formação de residentes como na educação permanente de tutores e preceptores. Utiliza laboratórios com uma concepção voltada ao estudo autodirigido e ao desenvolvimento da prática profissional. Os espaços para o desenvolvimento da residência são USFs, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), HU-UFSCar, Unidade de Saúde Escola (USE) da UFSCar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre outros.

As informações completas sobre a seleção, detalhes da inscrição, cronograma e formulários estão disponíveis no site www.residenciamedica.faiufscar.com. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail coreme.ufscar@gmail.com. A TV UFSCar fez matéria sobre a seleção para as Residências Médicas. Confira em https://bit.ly/2qGvWAO.

