UFSCar lança Guia fácil sobre o edital do SiSU 2025

Para facilitar a sua vida das pessoas interessadas em estudar na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Instituição lançou um Guia simplificado (bit.ly/guiafacil_sisu2025) com as principais informações referentes ao ingresso na graduação via SiSU em 2025. Os editais de ingresso geralmente são bem extensos e muitas vezes são difíceis de entender. Pois esse Guia tem a missão de ajudar os candidatos a entender as regras do edital de um jeito fácil e rápido. O material apresenta: o cronograma completo da seleção com as principais etapas e datas; as modalidades de reserva de vagas e como participar de cada uma delas; os documentos necessários para inscrição; e um passo a passo completo do processo seletivo em 2025. O Guia foi produzido pela Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) em parceria com a Coordenadoria de Ingresso (CIG) e está disponível na íntegra aqui (bit.ly/guiafacil_sisu2025). Além do Guia, este ano a UFSCar lançou uma Central de Atendimento específica para tirar dúvidas sobre o ingresso na graduação via SiSU. O endereço da Central de Atendimento é https://www.ingresso.ufscar.br/atendimento.