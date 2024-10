UFSCar é contemplada com 955 bolsas de iniciação à docência

(Imagem: CCS/UFSCar) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi contemplada com 34 novos Núcleos de Iniciação à Docência (NID) e 955 bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com vigência entre 2024 e 2026. Desde 2009, por meio do PIBID, a UFSCar estabelece parceria colaborativa com escolas de Educação Básica, em um trabalho de corresponsabilidade entre a Universidade e as redes de ensino, para a formação de novos professores.

"A imersão dos licenciandos no cotidiano das escolas, sob orientação de docentes da Universidade e de professores da Educação Básica, ocorre em um trabalho colaborativo de articulação entre teorias e práticas, com ênfase no desenvolvimento de pesquisas e práticas docentes contextualizadas que buscam problematizar aspectos culturais, metodológicos, políticos, éticos e sociais relacionados a saberes e conteúdos disciplinares e interdisciplinares", descreve Isadora Gregolin, professora do Departamento de Metodologia de Ensino (DME) e Coordenadora Institucional do PIBID-UFSCar. De acordo com ela, os estudantes de licenciatura participam de discussões teóricas, de pesquisas e do planejamento, implementação e avaliação de atividades didáticas, de forma contextualizada e articulada com a formação continuada dos professores envolvidos.

A UFSCar submeteu propostas para concorrer a todos os editais que a Capes lançou do PIBID desde 2009, sempre obtendo a aprovação de seus projetos. Nos últimos editais, todos os cursos de licenciatura dos campi de Araras, São Carlos e Sorocaba foram contemplados com bolsas de iniciação à docência e, para o edital vigente de 2024 a 2026, houve um aumento significativo no número de licenciandos bolsistas. A Universidade passou de aproximadamente 600 bolsas (2022-2024) para 955 bolsistas do PIBID (816 bolsas para estudantes; 102 bolsas para supervisores-professores de escolas públicas e 37 bolsas para coordenadores da UFSCar).

Gregolin conta que a concepção e escrita do atual projeto institucional do PIBID-UFSCar envolveu um grupo interdisciplinar de 50 docentes de cursos de licenciatura da Universidade, "o que certamente contribuiu para a elaboração de uma proposta robusta e bastante alinhada com concepções contemporâneas sobre a formação de professores", afirma ela. A maioria do grupo de docentes possui experiências anteriores na coordenação de área do PIBID ou do Programa Residência Pedagógica (extinto em 2024 pela Capes), o que também possibilitou incorporar discussões resultantes de projetos anteriormente implementados.

O atual projeto intitula-se "Parceria colaborativa na formação de professores/as para inclusão, equidade e diversidade: pesquisas e práticas docentes contextualizadas" e busca reafirmar o compromisso ético e social da docência para a garantia de inclusão, equidade e diversidade na educação. "Nesse sentido, o projeto da UFSCar desenvolverá ações formativas que valorizem as escolas como espaços de formação de professores e produção de conhecimentos, na perspectiva da indissociabilidade entre teorias e práticas, para a formação de profissionais éticos, críticos e comprometidos com a aprendizagem de estudantes", aponta a Coordenadora.

"O PIBID-UFSCar seguirá fortalecendo os cursos de Licenciatura, aproximando ainda mais a universidade e as escolas, em parcerias que são estratégicas para o sucesso das instituições e das pessoas que as constroem diariamente através de seu trabalho e seus estudos", conclui Daniel Leiva, Pró-Reitor de Graduação da UFSCar.

