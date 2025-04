UFSCar convoca para quarta chamada do SiSU 2025

Sisu - Crédito: (Imagem: Divulgação)

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publica amanhã, dia 16 de abril, às 18 horas, no Portal do Ingresso , chamada adicional (Quarta Chamada) do processo seletivo pelo SiSU 2025 para os cursos de graduação presenciais da Universidade. As pessoas candidatas que constam na lista de convocação terão entre 17 e 22 de abril para realizar o requisito de matrícula.

Documentação e CadÚnico

Para se tratar de chamada para preenchimento de vagas dentro do processo seletivo do SISU 2025, as pessoas convocadas deverão submeter toda a documentação prevista no Edital, conforme a modalidade de reserva de vagas a qual concorrem. Acesse o Guia do Candidato, disponível em https://bit.ly/guia-do-candidato-UFSCar-2025 , para verificar os documentos exigidos.

Somente as pessoas candidatas às modalidades que desativam a comprovação de renda precisam dedicar atenção especial para uma pequena alteração: devido às mudanças inovadoras pelo Governo Federal no CadÚnico, o documento exigido pela Comissão de Verificação Documental passa a ser o Comprovante de Cadastro no CadÚnico, e não mais o Extrato Completo. Confira a retificação do edital sobre este item em https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/2025/sisu25_rescvr_40_2ch.pdf .

Confira o cronograma completo da Quarta Chamada:

16/4 (18h) - Publicação da lista de pessoas convocadas para a exigência de matrícula - em www.ingresso.ufscar.br e www.ufscar.br

17 a 22/4 - Requerimento virtual de matrícula (sem link https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml )

25/4 (18h) - Resultado da verificação documental das comissões - em https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/sisu/comissoes

28/4 - Pedido de revisão do resultado (sem link https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml )

2/5 - Resultado do pedido de revisão das comissões - em https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/sisu/comissoes

Justificativa

De acordo com o item 27 do Edital ProGrad nº 001, de 16/01/2025 (disponível em https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/2025/edital-sisu-2025.pdf ), "após a matrícula das pessoas convocadas na chamada feita pelo Cronograma de Atividades do Ingresso 2025 contido no Anexo I deste edital, ainda persistindo vagas disponíveis, poderão ser realizadas convocações adicionais, a convites exclusivos da UFSCar, desde que os dados incluídos para exigência da matrícula nessas convocações não ultrapassem 25% do início do período letivo de 2025". Confira o edital de convocação adicional para a matrícula em https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/2025/sisu25_edital_retificacao-4ch.pdf .

Dúvidas e mais informações podem ser obtidas junto à Central de Atendimento do SiSU 2025, em www.ingresso.ufscar.br/atendimento .

