UFSCar completa 56 anos com 25 mil alunos e novos investimentos

A universidade: ao longos destas mais de cinco dÃ©cadas e meia, centenas de milhares de alunos passaram pelo campus de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Com 96 alunos dos cursos de Engenharia de Materiais, pioneiro na América Latina, e Licenciatura em Ciências (hoje extinto), começaram, em 13 de março de 1970, há 56 anos, as aulas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), na antiga Fazenda Tranchan.

A nova universidade representava uma conquista histórica para São Carlos. O município, pequeno, com apenas 90 mil habitantes, já abrigava o campus da Universidade de São Paulo (USP) e registrava o nascimento de um centro de conhecimento que ganharia renome internacional com pesquisas e inovações fantásticas.

A criação da UFSCar — primeira universidade federal no Estado de São Paulo — foi oficializada dois anos antes, pelo Decreto nº 62.758, de 1968.

Hoje, a universidade conta com cerca de 24.837 estudantes, divididos entre graduação (aproximadamente 15.000) e pós-graduação (aproximadamente 10.000). O campus São Carlos abriga mais de 14.000 alunos, sendo 10.000 na graduação e 4.000 na pós-graduação.

De acordo com a reitora da UFSCar, professora Ana Beatriz de Oliveira, o orçamento da instituição para este ano é de cerca de um quarto do orçamento do município de São Carlos, que é de R$ 1,7 bilhão. Sendo assim, a universidade estima receita e despesa em aproximadamente R$ 436.845.325,31.

A UFSCar promove a entrada de estrangeiros por meio de programas específicos de internacionalização e editais para migrantes internacionais e refugiados. Recebe muitos alunos por meio de parcerias como o PAEC (OEA/Coimbra), que atrai estudantes principalmente da América Latina e do Caribe. Historicamente, a UFSCar recebe alunos de países como Colômbia, Peru, Argentina, Moçambique e Angola, devido a convênios de cooperação.

INVESTIMENTOS DE R$ 67 MILHÕES EM SÃO CARLOS — A UFSCar realizou, na última sexta-feira, 6 de março, há uma semana, o anúncio de nove obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, no valor total de R$ 45 milhões. Além disso, São Carlos também receberá R$ 23 milhões para quatro obras do Hospital Universitário.

A reitora da UFSCar, Ana Beatriz, afirmou, em entrevista à rádio Jovem Pan, que as obras serão importantes para a cidade e para a comunidade da UFSCar. “Estes recursos foram negociados com o Governo Federal em 2024, quando foi lançado o Novo PAC. O governo identificou nas universidades um conjunto de demandas e encaminhou essas demandas a partir do PAC. Então hoje começam estas obras que serão muito importantes para a gente.”

Ana Beatriz afirmou que a primeira das nove obras do PAC já foi concluída, que é o prédio do Departamento de Engenharia Mecânica. “Nós vamos agora começar as obras do Departamento de Arte e Comunicação. Esta é uma obra simbólica, muito grande, que estava parada e será retomada e que deve levar mais de um ano para ser concluída. Tem a obra do curso de Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais, que a gente vai começar a fazer o projeto e depois a obra. Os tempos de cada obra são diferentes.”

“Outra obra, o Núcleo Interdisciplinar sobre o Estudo do Ciclo de Saúde Humana, está com 50% da obra concluída. Então, temos tempos diferentes. Mas acredito que em dois anos consigamos concluir todas estas obras do PAC”, afirma ela. A reitora destaca que vem fazendo reivindicações desde 2021 para o Ministério da Educação.

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