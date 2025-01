UFSCar abre inscrições para curso de aperfeiçoamento em Indústria 4.0

O Departamento de Engenharia Mecânica (DEMec) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de aperfeiçoamento em Indústria 4.0 - Implementação de mudanças na produção para ganhos de competitividade das operações, que visa capacitar profissionais para aplicar em tecnologias avançadas em ambientes industriais e organizacionais.

Com foco em fabricação avançada, automação, robótica, ciência de dados e inteligência artificial, o curso promove uma formação abrangente que integra teoria e prática. Ao longo de 18 meses, os participantes desenvolveram habilidades para transformar processos produtivos, otimização de operações e implementação de soluções tecnológicas que promovam eficiência e sustentabilidade.

O curso é especialmente projetado para engenheiros, técnicos e gestores que desejam liderar projetos de modernização industrial e aplicar práticas sustentáveis que aumentem a competitividade. A metodologia combina conhecimentos teóricos com atividades práticas, preparando os profissionais para enfrentar os desafios da Indústria 4.0 de forma assertiva e estratégica. Além disso, as aulas são ministradas online e ao vivo, garantindo suporte gratuito e contínuo para os participantes.

São três módulos que abordam temas como fabricação avançada, automação, robótica, ciência de dados, inteligência artificial e soluções sustentáveis. As inscrições têm descontos para grupos e há duas vagas gratuitas para servidores da UFSCar. Mais informações e as inscrições estão disponíveis no site do curso ( https://industria40.ufscar.br ).

Leia Também