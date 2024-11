Usuários reclamam das más condições do prédio da UBS Santa Paula

Compartilhar no facebook

Pacientes e funcionários relatam condições críticas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Paula, onde a estrutura do prédio tem gerado preocupações de segurança e higiene. A situação é descrita como "alarmante" pelos frequentadores, que apontam rachaduras extensas no teto, infiltrações, goteiras constantes, e alagamentos frequentes.

Quando chove, o cenário se agrava: baldes são espalhados pelos corredores e salas para conter a água, mas mesmo assim o local fica encharcado. Funcionários têm que recorrer a rodos e panos para controlar o acúmulo de água logo ao chegar para o expediente. Além disso, o teto de algumas salas de atendimento está comprometido, com pedaços de gesso e água caindo frequentemente, o que tem gerado preocupação entre pacientes e equipe de saúde.

Denunciantes afirmam que há uma rachadura profunda em uma viga que sustenta a estrutura do prédio, o que aumenta o receio de um possível desmoronamento. "Esse mofo no teto é uma vergonha para um lugar de saúde", declara a denunciante que prefere não se identificar. Ela espera que as autoridades tomem providências para que a unidade possa oferecer um ambiente seguro e adequado para o atendimento à saúde da comunidade.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, "a unidade já está no cronograma de reforma e ampliação".

