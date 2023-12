Ubirajara Teixeira - Bira, se torna secretário da União Nacional dos Juízes de rodeio, que é a nova força do rodeio brasileiro

Crédito: Divulgação

A data de 19 de dezembro de 2023 entra para a história do rodeio com o surgimento de mais uma entidade que surge para o melhoramento do esporte em nosso país.

Estamos falando da União Nacional dos Juízes de Rodeio (UNJR) que foi lançada oficialmente no Parque de Exposições de São José do Rio Preto.

A UNJR é uma entidade sem fins lucrativos, criada pelos próprios profissionais do meio e que visa melhorar as condições de trabalho e buscar apoio de toda família rodeística.

“Depois de quase 10 anos de juiz de rodeio, fiquei feliz de fazer parte dessa diretoria, e com essa união o esporte fica mais fortalecido, os rodeios ficam mais vistosos no cenário nacional, tem também o destaque da cultura e do crescimento da economia das cidades, onde possuem essa festa maravilhosa”, disse Bira.

O lançamento foi marcado por um grande sucesso e reuniu não somente juízes de rodeio, mais também competidores, diretores e presidentes de campeonatos, competidores da ativa e imprensa.

Após ser mostrada de como será os trabalhos a UNJR também foi montada a sua primeira diretoria que tem como presidente o ex-competidor, médico veterinário e juiz de rodeio desde 2005, Paulo Henrique PH.

Já em seu lançamento a UNJR contou com mais de 60 integrantes, todos eles grandes profissionais do rodeio brasileiro e com conhecimento e história nas arenas de nosso país, como é o caso do Bira

“Estou muito feliz de integrar a união nacional dos juízes de rodeio e de dar essa visibilidade para a cidade de São Carlos, pois com essa conquista e ter um representante da cidade nessa diretoria, o nome da cidade sempre será lembrado no cenário nacional”, finalizou Bira.

Além da presidência do PH e da vice presidência do Fábio Padilha a União Nacional dos Juízes de Rodeio conta em sua primeira diretoria, os seguintes profissionais: Ubirajara Teixeira (Bira); Leandro Matos; Marcelo Pereira; Danilo Grajau; Leonardo Camargo; Miltinho Cosme; José Mariano; Josenildo Vieira; Gangerê; Luziano Vieira; Cássio Perim; Marcelo Araújo; Carlos Eduardo (Bulão); José Leal

