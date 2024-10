TUSQUINHA SOCIAL: União entre gerações e transformação comunitária

O TUSQUINHA Social, um dos pilares mais antigos e queridos da TUSCA, renova sua missão a cada ano, tocando profundamente as vidas de crianças e jovens das escolas públicas de São Carlos. Mais do que uma simples ação social, o TUSQUINHA representa um encontro de gerações, onde o lúdico e o aprendizado se entrelaçam, criando um elo transformador entre universidades e comunidade.

Em parceria com a diretoria de ensino de São Carlos e a secretaria estadual de educação, o projeto segue um formato itinerante, alcançando diferentes escolas a cada edição, espalhando sorrisos e inspiração por onde passa. Este ano, a primeira edição aconteceu em junho, na Escola Estadual Professor Antônio Adolfo Lobbe, com o tema de Festa Junina. O colorido das bandeirinhas, o som das risadas infantis e a magia das brincadeiras tradicionais uniram centenas de crianças em um momento de alegria e inclusão, onde não faltaram pipoca, algodão-doce e muito carinho.

Agora, em sua segunda edição de 2024, o TUSQUINHA Social chega à Escola Estadual Professor João Jorge Marmorato, no Dia das Crianças (12 de outubro). O objetivo? Mais do que comemorar a data, queremos oferecer uma experiência inesquecível para os alunos do Ensino Fundamental I. Um dia de brincadeiras e atividades criativas, cuidadosamente pensadas e organizadas pelos estudantes da UFSCar e da USP, que se dedicam a cada detalhe para estreitar os laços entre as universidades e a comunidade.

O TUSQUINHA é um exemplo vivo de como a educação vai além das salas de aula e dos muros das escolas. É um projeto que evidencia o papel transformador que as universidades desempenham na sociedade, não apenas formando profissionais, mas cidadãos conscientes e engajados. Cada sorriso, cada brincadeira e cada momento vivido no TUSQUINHA Social reflete a responsabilidade social da TUSCA, que reconhece e valoriza as escolas que, generosamente, oferecem seus espaços para acolher o evento e contribuir para o sucesso das competições esportivas.

Em tempos de desafios, o TUSQUINHA Social surge como um respiro de esperança, mostrando que o futuro pode ser construído com afeto, parceria e dedicação. Que este Dia das Crianças seja mais do que uma data comemorativa: seja um símbolo de união, de alegria compartilhada e de um futuro melhor para as novas gerações.

