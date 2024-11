Tusca - mais que um evento, um movimento!

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

São Carlos viveu momentos intensos com a Tusca 2024, que uniu esporte, cultura, música e a energia de milhares de corações pulsando no mesmo ritmo. De 20 a 23 de novembro, o evento gerou um impacto econômico de R$ 12 milhões, criou 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos, e trouxe 40 mil turistas à cidade, fazendo jus ao seu marco no calendário municipal e nacional.

Destaque para a história emocionante dos indígenas da etnia Baré, que viajaram quase dois dias de barco, avião e ônibus, vindos de São Gabriel da Cachoeira (AM), para vivenciar a grandiosidade da Tusca. Eles representaram o espírito do evento: integração e superação.

Em 12 praças esportivas com entrada gratuita, 1.200 atletas disputaram 43 modalidades, mostrando a força e a energia contagiante do esporte, conectando a comunidade local e visitantes. De shows como Pabllo Vittar, Matuê e Ludmilla às competições acirradas que coroaram o Caaso pelo terceiro ano consecutivo, agora com oito troféus ao longo da história.

Os shows lotaram a arena, enquanto a logística impecável garantiu segurança e diversão. Mesmo sob chuva — de água e de fitas coloridas —, o público não perdeu a vibração. Além do impacto cultural e econômico, a Tusca reforçou São Carlos como polo universitário e turístico, destacando a cidade como exemplo de organização e hospitalidade. A integração das forças de segurança, o uso de tecnologias como reconhecimento facial, e a estrutura de saúde também deram show.

A Tusca não é apenas um evento, é um movimento que transforma, conecta e celebra. Agradecemos a cada atleta, visitante, voluntário e parceiro que fez dessa edição um marco inesquecível. Para 2025, já temos uma data: de 20 a 23 de novembro, com Ana Castela como uma das atrações confirmadas.

Leia Também