Tusca deve trazer para São Carlos 40 mil turistas

Há quem seja contra os eventos universitários e há quem enxergue grandes potenciais neles. A Cidade Universitária vem sendo escolhida por muitas atléticas para seus inúmeros campeonatos esportivos e a Tusca, é a sua menina dos olhos, seu patrimônio imaterial.

A expectativa para a Tusca 2024, é São Carlos receber 40 mil turistas entre atletas, torcidas, familiares e, inclusive, mão de obra especializada como suporte intensivo em segurança e saúde.

Estima-se nesse evento mais de 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos, isso não contabilizando ambulantes. O setor de eventos traz consigo ações que movimentam fortemente o turismo e o comércio local da cidade e, R$ 12 milhões deverão ser injetados esse ano em nossa São Carlos.

Além da rede hoteleira que já está fervendo e a movimentação de todas as linhas de ônibus da região São Paulo x interior, com a Tusca, vários segmentos se beneficiarão no município, como os alimentícios e de transporte local. Inclusive, quanto maior o giro econômico, maior a arrecadação também para o Município através dos impostos e dos empregos diretos e indiretos gerados no evento.

Os jogos acontecerão em 12 praças esportivas espalhadas pela cidade, em ginásios e estádios com entrada franca. Para as festas, os pacotes que contemplam todos os dias de evento já esgotaram, sendo possível apenas adquirir avulso, por enquanto.

Detalhes do evento:

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

Tipos de ingressos: Pacote completo (meia ou inteira) com acesso a todos os dias e a todas as festas. Ingressos avulsos (meia ou inteira).

Pontos de Venda: site ou aplicativo BLACKTAG, CAASO e FEDERAL.

Posso parcelar meu ingresso? Sim, em até 12x no cartão de crédito (taxa de 2,5% a.m.)

Fique ligado nas próximas atualizações e acompanhe todas as novidades pela página oficial da TUSCA: @sigatusca

