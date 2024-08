Trilha da Natureza promove visita aberta crepuscular no dia 27 de agosto

Crédito: Waldeck Schützer

No próximo dia 27 de agosto, terça-feira, a atividade de extensão "Visitas Orientadas à Trilha da Natureza: Disseminando Cultura Ambiental" promoverá uma visita aberta monitorada ao fragmento de Cerrado da UFSCar. A atividade está vinculada ao Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), e ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), todos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com o Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP.

A visita tem o objetivo de aproximar a comunidade da UFSCar e externa dessa importante área natural remanescente e protegida no Campus de São Carlos, promovendo, assim, uma sensibilização para a importância da conservação do Cerrado de forma específica e para o debate ambiental de forma mais ampla. O local de encontro é o DeAEA, junto ao Departamento de Gestão de Resíduos (DeGR), na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar, às 17h45. A visita tem início às 18 horas e terá duração aproximada de duas horas e meia.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através de formulário no link https://bit.ly/cerradocrepuscular. São disponibilizadas 30 vagas, por ordem de inscrição; dentre estas, duas vagas são destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, que poderão solicitar o uso de scooters elétricas disponíveis. É preciso estar de sapatos fechados e calças compridas. Recomenda-se também levar agasalhos, água e lanterna. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail trilhadanatureza@ufscar.br ou pelos telefones (16) 3306-6462 e 3351-3771.

