Trecho da Rua Lourenço Innocentini será interditado nos dois sentidos a partir de hoje

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Lourenço Innocentini será interditada nesta terça-feira -

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), comunica que a partir das 08h desta terça-feira (17/12) até as 18h da quinta-feira (19/12) ocorrerá a interdição total das duas faixas de rolamento da Rua Lourenço Innocentini no trecho compreendido entre a Rua Dr. Marino da Costa Terra e o semáforo da alça de acesso da Rodovia Washington Luiz (SP-310). Os condutores deverão acessar os bairros Jd. Tangará, Jd. Veneza, Pq. Maria Stella Fagá, Itamarati e Jardim dos Coqueiros pelas alças dos dispositivos de retorno (trevo) adjacentes na Rodovia Washington Luiz (SP-310), as linhas de ônibus serão desviadas para a Rua Dr. Marino da Costa Terra.

Segundo a Prefeitura Municipal, a interdição é necessária por questão de segurança devido movimentação de caminhões e máquinas pesadas na obra de conclusão do talude e muro de arrimo de um residencial próximo a SP-310. A SMTT pede aos condutores que respeitem a sinalização dos pontos de interdição/desvios e procurem rotas alternativas.

Leia Também