Trecho da avenida São Carlos está interditado para obras

Viatura Departamento de Trânsito - Crédito: divulgação

A SMTT alerta os motoristas sobre a interdição da avenida São Carlos, no trecho entre a Sete de Setembro e a XV de Novembro. As obras de revitalização do corredor de ônibus estão em andamento e devem ser concluídas até sexta-feira (30/08).

A Prefeitura recomenda que os condutores utilizem rotas alternativas durante este período para evitar transtornos. A SMTT orienta que os motoristas acompanhem as atualizações sobre o andamento das obras através dos canais oficiais da Prefeitura.

