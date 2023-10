Trânsito na Tancredo Neves opera apenas em uma faixa; prefeitura realiza limpeza no local

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos informa que neste momento a avenida Tancredo Neves, no sentido shopping, está somente com uma pista liberada em virtude da limpeza que as equipes do SAAE e da Secretaria de Serviços Públicos estão realizando no local, portanto solicita atenção dos motoristas que necessitam transitar por essa região. A mesma situação ocorre no sentido SESC/Shopping.

A cidade também registrou várias quedas de árvores que não suportaram a força dos ventos. O córrego do Mineirinho transbordou e invadiu a avenida Francisco Pereira Lopes, no entanto, a via já estava interditada devido a obras no local.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também