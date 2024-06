Trânsito é liberado no viaduto da Fepasa

SIGA O SCA NO

Viaduto 4 de Novembro (Viaduto da Fepasa) -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), informa que às 17h desta sexta-feira (21/06), o trânsito de veículos nos dois sentidos do Viaduto 4 de Novembro (Viaduto Antônio Massei) foi liberado.

O Viaduto foi interditado no último dia 12 de junho para recuperação estrutural e troca do pavimento, obra realizada pela empresa Rumo que também está finalizando a construção da alça viária que vai fazer a junção do Viaduto 4 de Novembro, permitindo acesso em declive a Rua General Osório. A obra faz parte da outorga onerosa da concessionária, um investimento de R$ 15 milhões.

