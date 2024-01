Trânsito é liberado na Avenida Francisco Pereira Lopes

A Prefeitura de São Carlos liberou no início da tarde deste sábado (27/01), o tráfego de veículos na Avenida Francisco Pereira Lopes, a partir da Rua Dra. Fabiana Porto Morasco em direção a Avenida Parque Faber, trecho que estava interditado em função das obras de canalização do córrego do Mineirinho interligando as águas na chegada do córrego Monjolinho, na Rotatória do Cristo.



De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, a liberação foi acordada com o Ministério Público e a Associação de Moradores do Planalto Paraiso. Antes da liberação, com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos e do SAAE, foram retirados os galhos de árvore e bambu sobre a rede elétrica e colocação de BGS (britagem em base para pavimentação) e recolocação de semáforo. Após a estabilização do solo será feito a recomposição do asfalto e das guias e sarjetas. O aterro da galeria de canalização está em fase de conclusão das obras.



Importante obra de combate às enchentes nesta região da cidade, a intervenção realizada pela empresa Verde Bianco Engenharia de São Paulo teve custo de R$ 1,8 milhão, sendo R$ 1,05 do Governo do Estado e R$ 750 mil de recursos próprios da Prefeitura.



Antes da canalização foi executado pelo SAAE a alteração do traçado do emissário de esgoto dessa região. A interligação foi feita com uma galeria de 36 metros de comprimento, 4 metros de largura por 3 metros de altura.

