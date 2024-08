Trabalhadores da Electrolux garantem data-base com benefícios

Crédito: Divulgação

Em assembleia realizada domingo, 25, no Clube de Campo dos Metalúrgicos os trabalhadores da Electrolux aprovaram a Campanha Salarial 2024, que inclui um reajuste salarial significativo, além de melhorias em diversos benefícios. A proposta de acordo foi negociada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté e a empresa Electrolux.

O acordo prevê um reajuste salarial pelo INPC + 2% de aumento real (setembro), e reajuste na PLR/2025 (Participação nos Lucros e Resultados), garantindo assim um ganho real no poder de compra dos trabalhadores. Além do aumento nos salários e PLR, o pacote de benefícios também foi ampliado, com aumento de 16% no ticket alimentação, garantia e manutenção das cláusulas sociais que inclui concessão do ticket para os trabalhadores afastados com doença crônica conforme regra (câncer) para 6 meses; licença maternidade que contabiliza plano de carreira no período de afastamento e auxílio creche para crianças de até 5 anos;

Para a vice-presidenta do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, Ceres Lucena, a aprovação da data-base na Electrolux foi vista como uma vitória significativa. “Esta conquista não apenas reflete ganhos financeiros para os trabalhadores e trabalhadoras, mas também reconhece a importância dos benefícios adicionais que foram negociados. Como mulher, quero destacar a conquista do auxílio-creche para crianças de até 5 anos como um dos principais avanços", afirmou Ceres. Segundo ela, este benefício representa um suporte essencial para as mães trabalhadoras. Lembrando que para mulher sair da situação de violência doméstica essa cláusula garante o suporte para proteção dos filhos.

Campanha salarial FEM-CUT/SP

Durante a assembleia da Electrolux, também ocorreu a Assembleia Geral de Campanha Salarial da FEM-CUT/SP, onde os trabalhadores aprovaram uma proposta negociada com bancadas patronais para a Convenção Coletiva do G3 (Sindipeças, Sindiforja e Sinpa), G8.3 (Simefre, Siamfesp e Sinafer), Sindicel, Siescomet, de mais de 5% de reajuste salarial e a renovação das cláusulas sociais até 2025.

A proposta aprovada inclui a reposição da inflação pelo INPC e um aumento real de 1,2%. A previsão é que o INPC, índice utilizado para o reajuste dos metalúrgicos fechará entre 4% e 4,15%, porém o índice oficial será divulgado somente em setembro. A data-base da categoria é 1º setembro.

Na assembleia os trabalhadores também aprovaram a quota negocial para os trabalhadores não sócios.

Leia Também